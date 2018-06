13 juni – Vandaag is het D-day voor alle examenkandidaten. Wel of niet geslaagd, einde van een zenuwentijd. En dan dat ene telefoontje………Gefeliciteerd (of niet). Hier op de foto (hoek Parkweg Loolaan) en schuin tegenover de Daltonschool ging de vlag wel heel snel in top. ┬áMisschien wel de eerste vlag in Voorburg die we vroeg in de middag zagen wapperen. Einde middelbare school. Remmen los, feesten maar!