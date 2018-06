Einde dienst; superfit na 47 jaar bij overheid

14 juni – Als raadsleden signaleren dat het tussen de gemeente en haar inwoners ergens schort aan de communicatie dan kan dat zomaar op het bordje van Ben van Vliet terecht komen. Of op dat van een van zijn inmiddels negen collega’s die belast zijn met de gemeentelijke voorlichting aan media en bevolking als communicatie-adviseur. Een van hun (deel)taken is zien te voorkomen dat het extern fout gaat bij wat de gemeente doet, dat er geklaagd wordt vanuit de burgerij of dat een wethouder zich vergaloppeerd of dreigt nat te gaan. Meestal gaat het goed maar het verleden laat zien dat wethouders soms te gretig kunnen zijn en teruggefloten moesten worden. Van Vliet (63) heeft het allemaal meegemaakt, zou er een boek over kunnen schrijven maar doet dat niet. Per 1 september gaat hij met vervroegd pensioen na 47 jaar overheidsdienst, waarvan 27 jaar bij de gemeente, maar vanmiddag wordt het afscheid nemen van bekenden en collega’s, bij wie hij als ‘gevierd type’ bekend staat. Van Vliet adviseerde bestuurders met name over zaken als stadsbeheer, openbare orde en veiligheid. Wat zijn tijdverdrijf gaat worden? Er flink tegen aan met marathons, fietsen, zaalvoetbal, moestuinieren en fotograferen om maar wat te noemen. Superfit zou je kunnen zeggen na 47 jaar overheidsdienst.