15 juni – Als je op de Vijverhofschool zit is het wel zo leuk om ook eens in die vijver te vissen waarnaar de school vernoemd is. En al helemaal klassikaal om onder toeziend oog kijken of je kikkervisjes kunt vangen. Zo gebeurde. Schepnet klaar, vangen maar terwijl de hele klas meedoet aan deze eerste biologieles op de basisschool.