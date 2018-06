Van probleem-gebouw tot dynamisch middelpunt

16 juni – Het dreigde volledig mis te gaan rond de bestemming van het voormalige ministerie (SOZA) bij het station Laan van NOI. Ook bewoners van Voorburg-Noord hielden hun hart vast toen daar, zo’n twee jaar geleden, honderden asielzoekers half in paniek terecht kwamen. Wethouder Wijsmuller van Den Haag greep in en kreeg het voor elkaar om het roer volledig om te gooien en het tij te keren. Vrijdag vond de ‘Grand Opening SOZA’ plaats als boeiend bolwerk van jonge starters, opleidingscentra, fitnessruimten, een cafe-restaurant en een thuis voor 88 statushouders. Geen vuiltje meer aan de lucht. Het gebouw wordt bovendien het dynamische middelpunt van een nieuwe stadsontwikkeling waar projectontwikkelaars graag meedoen in dit ‘Central Innovation District’ waarbij ook het station zal worden uitgebouwd.

Vanuit Voorburg werd de ommezwaai op de voet gevolgd door Mary Oosterveer die inmiddels deel uitmaakt van het platform waarin de herontwikkeling aan de orde komt. Zij was dan ook van de partij op het openingsfeest. De organisatie had voor de gasten o.a. een fietstaxi klaar staan van een statushouder (Tesfaye Abrha Merese uit Eritrea) die er een bedrijfje mee begonnen is. Mevrouw Oosterveer maakte graag gebruik van het aangeboden gratis ritje en had daarmee een primeur om als eerste Voorburgse door een Eritrees rondgefietst te worden. Een hele belevenis. Tesfaye fietst je vanaf het Centraal Station voor 5 euro per 10 minuten overal naartoe. ‘Ook naar Voorburg’, zo kreeg Mary Oosterveer voor elkaar. Zij begreep niet waarom niemand van de gemeente L’dam-Vbg acte de présence had gegeven en zegt: ‘Wat hier op stapel staat is ook van belang voor Voorburg-Noord’, bewoners en reizigers’.