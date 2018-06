50 jaar volkstuinplezier met De Groene Zoom

18 juni – Vijftig jaar volkstuin plezier. Dat werd zaterdag gevierd in volkstuinenpark ‘DE GROENE ZOOM’ in aanwezigheid van o.a. burgemeester Klaas Tigelaar, die de nieuwe verenigingsvlag hees. Een mooie feestdag met circa honderd leden, familie en gasten. Er was een rondleiding langs een aantal bijzondere tuinen en een voorlichtingskraam van een imker die zijn verhaal over bijenvolken deed. Kinderen gingen op zoek naar kabouters en kabouteropdrachten. En als je vijftig jaar bestaat valt er veel te vertellen. Alle reden voor het uitgeven van een boekwerkje waarin ook de geschiedenis van de groene Vlietoevers wordt besproken. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de eerste burger.