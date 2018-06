Koolstof in grond? Werk tijdelijk stilgelegd

19 juni – Bewoners van de Weverslaan moeten meer geduld hebben voordat hun straat weer in gebruik kan worden. Het werk, o.a. aan de riolering, is tijdelijk stilgelegd door de mogelijke aanwezigheid van koolstof in de grond. ‘Monsters worden nu onderzocht’ is wat een van de bewoners te horen kreeg bij het bellen naar de gemeente. Mocht blijken dat de hoeveelheid koolstof net verantwoord is dan zal de grond eerst gesaneerd moeten worden.