Problematiek grondwater sijpelt Raad binnen

19 juni – De problemen met het grondwater bij de bouw van Mall of the Netherlands (zie bericht 12 juni) leidt tot vragen in de gemeenteraad. Bewoners van o.a. De Zijde en Park Veursehout hebben te maken met overlast door tientallen pompinstallaties en buizenstelsels in een straal van circa 700 meter rond Leidsenhage. Donderdag zou een kort geding spelen tegen het Hoogheemraadschap over grondwaterinjecties in wijk De Zijde. Fractie GBLV wil van wethouder Stemerdink weten hoe er over de problematiek is gecommuniceerd naar bezorgde bewoners en bij wie het initiatief daartoe behoort te liggen. Ook wil GBLV dat de gemeenteraad actief wordt ge├»nformeerd over ‘de voortgang en knelpunten’ rond het project Mall of the Netherlands en wie voor mogelijke schade opdraait.