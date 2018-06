Eerste ‘Stolperstein’ in Voorburgs trottoir

20 juni – In het trottoir voor de woning aan de Rhijnvis Feithstraat 1 werd vanmiddag een zogeheten ‘Stolperstein’ ingelegd. Het is een (messing) herdenkingssteentje van 10 bij 10 cm waarvan in Nederland al een groot aantal bestaat maar het eerste is in Leidschendam-Voorburg. Het werd geplaatst ter nagedachtenis van oud-bewoner Alfred Goldsteen (1906-1945), op initiatief van zijn zoon wiens vader in 1944 werd opgepakt met een vervalst persoonsbewijs. In de Scheveningse strafgevangenis werd duidelijk dat Alfred Joods was. Dat betekende dat hij op transport ging naar Mauthausen, waar hij is overleden. Het initiatief voor de plaatsing van de struikelsteen is genomen door zijn zoon, de 76-jarige Gershon Goldsteen uit Australië, die speciaal naar Voorburg is gereisd voor het leggen ervan. Foto Ria Brummer.