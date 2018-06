De top van Vliethof komt in zicht

22 juni – De vlag kan nog niet in top maar de bouw van het nieuwe Rustoord aan de Raadhuisstraat vordert gestaag. De naam Rustoord wordt overigens vervangen door WZH Vliethof, zo werd eerder dit jaar besloten. Begin 2017 is begonnen met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum waar plek komt voor circa 90 bewoners met dementie. De verwachte bouwperiode duurt 18 tot 24 maanden dus later dit jaar is het einde in zicht. Ook het gebouw van de buren staat in de steigers maar dat heeft te maken met groot onderhoud.