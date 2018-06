4000 handtekeningen tegen hekken en hagen

24 juni – Begin april begon ijs-ondernemer Kees de Jeu een handtekeningenactie tegen het plan van de provincie om op de kademuur rond de Sluis hekken en hagen te gaan plaatsen. Dit plan begon ooit bij een ambtenaar die – vermoedelijk gedreven door traumatische angstgevoelens – het daar veel te gevaarlijk vond voor de mensen. Mocht iemand per ongeluk te water raken dan is de provincie daar mede-verantwoordelijk voor, was zijn bezorgde redenering. Gaandeweg kreeg het dure plan ambtelijke vorm en ook de gemeente raakte er bij betrokken. De Jeu, die bij de Sluis de succesvolle ijssalon Fanielje heeft, vreest dat de hekken en hagen een negatieve invloed hebben want vanaf de terrassen kun je niet meer zien wat er zoal in de sluis gebeurt. En dat ‘bootje kijken’ is juist zo aardig. De protestactie slaat inmiddels aan. De ondernemer stapte vorige week met maar liefst 4000 handtekeningen het provinciehuis binnen om te bepleiten van het plan af te zien. Er is gelukkig ook al bijval getoond vanuit de gemeente. Wethouder Astrid van Eekelen (VVD) noemde de kwestie ‘hekken en hagen’ al in haar installatie-toespraak als voorbeeld van te veel overheidsbemoeienis. Dat klonk bemoedigend en De Jeu voelt zich erdoor gesteund, alsook door de support van 4000 mensen.