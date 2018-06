Voorburgse cricketers geloven in topklasse

25 juni – Het moet wel gek gaan wil Voorburg Cricket Club (VCC) het seizoen niet afsluiten als kampioen van de hoofdklasse en promoveren naar de topklasse. Supporters geloven er zo langzamerhand heilig in. ‘Blijven de Voorburgers winnen, dan kan het jonge team in 2019 weer eens op het hoogste landelijke niveau actief zijn’, zegt de club zelf. Gisteren moest het Utrechtse Kampong er aan geloven.; VCC eindigde op 218 runs tegen 93 all out. VCC-captain Tom de Grooth (ex HCC) won de toss en verkoos te gaan batten. Zelf behaalde hij overigens zijn tweede century (100 runs) van het seizoen terwijl Bas de Leede met een mooie score 48 runs in de boeken kwam. Ook concurrenten Rood en Wit en Hermes DVS wonnen hun duels. Stand aan kop: VCC 9-18, R&W 10-16, Hermes 10-14.