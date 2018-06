‘Voorburg breed’ in beeld op foto-expositie

27 juni – Vol overgave richtten drie fotografen hun cameralens vanuit drie verschillende thema’s in Voorburg en met de resultaten ervan maakten zij er de expositie ‘BEKEND!’ van, kort geleden geopend door de burgemeester. De expositie is het fraaie fotowerk van Michel Groen, Hilbert Krane en Frank Rozenberg.¬†Zij bezochten¬†meer of minder bekende inwoners en portretteerden hen al dan niet alleen in relatie tot hun werkomgeving, maar legden ook en herkenbare locaties in de gemeente vast. Een jaarlijkse foto-expositie van Voorburgse bodem ligt zomaar in het verschiet. Bij de opening werd waardering uitgesproken voor het initiatief om een fotogalerie toe te voegen aan het culturele aanbod in de gemeente. De foto-expositie in Atelier BW5 (Zwartepad 5) is vrijdag, zaterdag en zondag geopend en duurt tot en met 15 juli. Hierbij twee van de fotografen gefotografeerd, Hilbert Krane (links) en Frank Rozenberg.