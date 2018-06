Sloop CBS-pand doet te veel stof opwaaien

28 juni – Het begint een beetje uit de hand te lopen bij de sloop van het CBS-gebouw. Er komt zoveel puin, gruis en zand in een vrije val dat enkele autobedrijven er schoon genoeg van hebben. Het betreft de ondernemers van US Carcenter, garagebedrijf Len Jansen en Auto Park Holland in de straat naast het sloopgebouw. Auto’s van klanten ‘sneeuwen’ onder van het gruis dat zich achter de ruitenwissers ophoopt en in roosters terecht komt. Ap de Heus die deze foto’s maakte was ter plaatse en zegt: ‘De ondernemers hebben er nu genoeg van en hebben de Gemeente gewaarschuwd maar de ellende gaat gewoon door. Ondernemers zien klanten weglopen. Er zijn geen doeken gespannen om al het bouwafval af te schermen voor de omgeving. Ook bewoners klagen over de rommel die op raamkozijnen terecht komt’.