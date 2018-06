Ruim baan voor Huygens Festival

28 juni – De vlag kan uit bij de organisatoren van het Huygens Festival dat van 7 t/m 9 september plaats vindt. Waaijer Projectrealisatie is sponsor geworden en wil het Festival financieel ondersteunen bij de verdere uitbouw van het concept. Vorig jaar werd een andere weg ingeslagen met een breder aanbod aan muziek op diverse locaties in het Huygenskwartier. Directeur Rob Waaijer tekende met voorzitter Annet Weijermars van het Huygens Festival een sponsorovereenkomst. Waaijer wil daarmee tevens zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het oude centrum tonen.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink