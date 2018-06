Eerherstel park ’t Loo met fraai Spinoza Hof

29 juni – Na lange tijd heeft het standbeeld van Spinoza de omgeving gekregen die de filosoof toekomt. Het was daar een rommeltje maar met de ingebruikneming van het Spinoza Hof in Park ’t Loo is blijk gegeven van de wil tot ‘eerherstel’. De gemeente en het Hoogheemraadschap hebben op het park een ‘waterplan’ uitgevoerd met veel oog voor de daarbij behorende lanschaps-architectuur. In grote variatie van wat groeit en bloeit maakt het Hof tot een fraaie stadstuin om van te genieten. Ingang t.o. flatgebouw Het Zeilschip.