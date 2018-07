Drie maanden soebatten krijgt kerk sleuteltje

1 juli – Twee paaltjes in de Van Schagenstraat, hoek Parkweg. Alleen voetgangers en fietsers mogen er hier in, tot ergernis van de mensen van de Oude Kerk want die hadden graag gezien dat bij trouwerijen en begrafenissen de straat open was gebleven. Hiertegen bezwaar maken bleek geen enkele zin te hebben, een willig oor bij de gemeente werd niet gevonden. Het bestuur van de kerk gaf echter niet op en na drie maanden wachten en soebatten kwam dan toch het verlossende bericht dat de paaltjes bij uitzondering omlaag mogen voor de auto’s van een rouwstoet. Het sleuteltje daartoe is inmiddels in het bezit van de kerk.