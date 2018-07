Herenstraat centrum zilveren Stedenband

2 juli – De stedenband tussen Temecula en Voorburg bestaat 25 jaar. Dit wordt op 7 juli gevierd met een Amerikadag in het Oude Centrum (Huygenskwartier), die ’s morgens begint met een optreden van de Eastend Sixteen Swing Band, een 17-koppige bigband uit Voorburg. Daarna leidt de drumfanfare Forum Hadriani een optocht, naar het voorbeeld van de traditionele “Fourth of July parades” in de VS. De optocht vertrekt onder het viaduct Westeinde en gaat door de Herenstraat naar het podium bij de Oude Kerk. Oldtimers en oude Amerikaanse legervoertuigen staan opgesteld in en rond de Herenstraat. Bij het podium hoek Van Schagenstraat vindt om 13.00 uur de officiële opening van de dag plaats met o.m. live muziekoptredens van Forever Young (met een Westcoast Tribute) en de in Voorburg wonende Amerikaanse jazz-zangeres Marjorie Barnes met haar begeleidingsband Equinox. Kortom, zaterdag is het een en al feest in de Herenstraat.