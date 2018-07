Kampioensbeker bijna in handen VCC

2 juli – Gisteren stond de kraker Voorburg Cricket Club (VCC) tegen het Haarlemse Rood & Wit op het programma. Het beloofde geen gemakkelijke wedstrijd te worden daar aan de Westvlietweg maar de tot nu toe ongeslagen Voorburgers wisten twijfel om te zetten in vertrouwen. Complicerende factor voor VCC was namelijk dat ‘runmachine’ Matt Smit nog steeds geblesseerd is. ‘Niettemin staat VCC nu zes punten los en mag het kampioenschap eigenlijk niet meer laten glippen’, zegt het bestuur. ‘Met de geboekte winst is een bres van zes punten geslagen’. Kampioen betekent promotie naar het topniveau. In 2009 was VCC 1, dat in 2002 landskampioen werd, voor het laatst op Topklasseniveau actief. Sterspeler gisteren was Bas de Leede die met de mooie score van 86 runs achter het wicket gevangen werd (foto).