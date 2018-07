Cadeau stedenband prooi van overwoekering

3 juli – De Stedenband met het Amerikaanse Temecula bestaat 25 jaar, die met het Poolse Konstantin-Jeziorna is iets eerder aangegaan en dateert van 1991. Nog een jaar eerder werden Voorburg en het Tsjechische Hranice (van de jaarlijkse kerstboom) twin-cities. We worden er op gewezen dat de Poolse gemeente meer eer en aandacht verdient dan blijkt uit een groot geschenk dat ons ooit aangeboden werd, een beeldhouwwerk van een kunstenaar uit de zusterstad. Het staat in het Zijdepark maar is door overwoekering bijna onzichtbaar. Beetje bijknippen svp en de stedenband kan weer echt gezien worden.