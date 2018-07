Huis aan Van Woudekade ooit illegaal casino

4 juli – Toen de roulette in Nederland nog als een verderfelijke en illegale bezigheid werd gezien kreeg de Voorburgse politie van buren een tip over een vermeend speelhol aan de Van Woudekade, hoek Van Pabstlaan. Dat vroeg om ingrijpen en er werd een plan gemaakt om het particuliere casino op te doeken door een onverhoedse inval en het arresteren van de gokkers. We schrijven zomer 1938, nu 80 jaar geleden. Schrijver F. van der Helm¬†verhaalt erover in zijn rubriek ‘Historisch leven langs de Vliet’¬†in Het Krantje.

De politie besloot het adres via de achtertuin binnen te vallen om te voorkomen dat de spelers daar een heenkomen zouden zoeken. Eerst werd ’s avonds een medeplichtige aan de voorkant van het pand in de boeien geslagen die als uitkijkpost dienst deed. Deze man was in het bezit van een ingenieus seinlichtje dat hij met een knop bediende en aan de roulettetafel ging branden bij onraad. En toen was het raak, acht verraste spelers werden gearresteerd na binnenkomst van de politie via de keukendeur. Onder hetzelfde dak woonde later een minister.