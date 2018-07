Minikamp in Voorburg-Smurfenland

5 juli – Met een logeer-weekeinde voor de pupillen (Bevers) van Scouting Sint Maarten-Hildegard werd Voorburg aan het Veurselaantje even omgedoopt in Smurfenland. Nelly Roek van deze scoutinggroep vat het samen als een soort minikamp voor de jongste speltak. ‘Zij hebben met smurfen spannende avonturen beleefd’, zegt zij. ‘Grote smurf was door Gargamel gevangen genomen en die moest natuurlijk worden bevrijd. Er was ook een dokter-smurf bij die de kinderen leerde een verband aan te leggen. Het werd voor iedereen weer een heerlijk feest dat gevierd werd met een zelfgebakken broodje op het kampvuur’. ( www.smhg.nl ).