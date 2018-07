Asfalt baant weg vrij op Rembrandtlaan

5 juli – Verser dan vers was het asfalt toen deze foto gisteren werd gemaakt. Het glinsterde nog, je kon het ruiken en het was nog warm. Bijna is het zover dat de Rembrandtlaan weer open gaat na maanden van werk o.a. aan het riool. Niet alleen de bewoners slaken een zucht van verlichting na de opbrekingen maar ook automobilisten die geen omwegen meer hoeven te nemen. Ziet er heel strak uit. In het najaar wordt de laan nog voorzien van bomen.