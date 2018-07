GBLV contra burgemeester over sloop CBS

6 juli – ‘De overlast door de sloop van het CBS-gebouw tart iedere beschrijving’, zegt GBLV/Gemeentebelangen in een persbericht. Daarmee gaat de partij dwars in tegen het commentaar van burgemeester Tigelaar die zegt dat er een vergunning is afgegeven ‘en er geen reden is de sloop stil te leggen’. Raadslid Monica Velu stelt echter dat de sloop veel stofoverlast en gevaarlijke situaties geeft voor omwonenden, bedrijven en passanten. Zij ziet in de reactie van het college de spanning tussen de procedurewereld en de echte wereld: ‘Volgens de burgemeester klopt de vergunning, dus is er niks aan de hand. Maar als je ter plaatse gaat kijken dan zie je dat de werkelijkheid anders is. Een miezerig waterstraaltje tegen het stof, puin dat van grote hoogte ongecontroleerd omlaag wordt gestort en alle stof van dien in de omgeving. Volgens de burgemeester komt handhaving dagelijks langs, maar dat werd later afgezwakt tot bijna dagelijks‘.