Preventieve controle beruchte fietspaden nodig

7 juli – Los liggende tegels op rijwielpaden: een bron van ergernis voor (snor)fietsers maar ook een groot risico voor het oplopen van letsel. Gemeentemensen rukken verschillende keren per dag uit om fietspaden te herstellen. Dat gebeurt na een melding van een burger of op aanwijzing van de politie na een ongeluk. Ambtenaren van Stadsbeheer spreken over enkele beruchte fietspaden, zoals langs de Koningin Wilhelminalaan, de Laan van Nieuw Oosteinde en de Mgr Van Steelaan. Deze week was het ook raak bij de Elzendreef waar – door een serie losse tegels – een scooterrijder ten val kwam met flinke schade en licht letsel als gevolg. Politie en ambulance kwamen ter plaatse.

‘Door fietspaden op deze drukke routes te asfalteren zou je het gevaar van ongelukken door tegels oplossen’, weet ook Ap de Heus die geen gelegenheid voorbij laat gaan om het tegelprobleem met foto’s onder de aandacht te brengen, o.m. bij de gemeente. ‘Ik denk dat Stadsbeheer meldingen van losse tegels niet alleen moet afwachten maar juist vooraf de fietspaden moet controleren op mankementen. Voorkomen is beter dan genezen’. Dit houdt tevens in dat er voor (snor)fietsers minder reden is om in geval van schade de gemeente aansprakelijk te stellen door onvoldoende of slecht wegbeheer.