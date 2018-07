Pools cadeau stedenband weer zichtbaar

7 juli – Vandaag wordt in de Herenstraat het 25-jarig jubileum gevierd van de stedenband met het Amerikaanse Temecula. Dat bracht ons eerder deze week ook de stedenrelatie met het Poolse Konstatin Jeziorna aan te halen met een overwoekerd kunstwerk in het Zijdepark, zoals eerder op deze site te zien was (scroll omlaag). De gemeente die dit bericht ook onder kreeg greep direct in en liet het het beeld op sokkel weer zichtbaar maken zoals het hoort te zijn.