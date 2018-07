Voortzetting Stedenbanden onder de loep

8 juli – De zilveren stedenband met Temecula werd zaterdag gevierd met oud-Amerikaanse legerjeeps en motoren die onder aanvoering van het muziekkorps Forum Hadrian ronkend door de Herenstraat gingen. Mede door het stralende weer was er veel publiek op de been. Een van de gezichten achter de Stedenband met Temecula is Arjen Wapenaar die zich ook nu weer van zijn beste kant liet zien als mede-organisator en opperspreekstalmeester. Hij is al 20 jaar verbonden aan het comité dat de Stedenband in de lucht houdt, bezocht de stad diverse keren en was betrokken bij de vele uitwisselingen van o.a. groepen leerlingen en verenigingen.

‘Maar nu is het tijd voor iets anders’, zegt hij. ‘Vandaag neem ik afscheid’. Dat is spijtig want Wapenaar kon je om een boodschap sturen en vindt maar weer eens iemand die het stokje overneemt. Intussen wordt bij de gemeente verder gesproken over het instituut Stedenband. Tijden zijn veranderd en ook zo’n initiatief van destijds vraag om aanpassing. Het plan is nu om de drie Stedenbandcomités (Temecula, Hranice en Konstantin) onder een gezamenlijke vlag verder te laten gaan. De uitvoering van dat plan zou echter wel wat sneller mogen, beluisteren wij in de Voorburgse wandelgang. Het ei moet nog gelegd worden binnen het College van B&W.