Windvaan weer op hoogste punt Oude Kerk

9 juli – De torenspits van de Oude Kerk is weer in volle glorie hersteld. Na een secure opknapbeurt werd de vergulde windvaan teruggeplaatst met daaronder een bol waarin een fles met documenten is gestopt. Behalve berichten uit 1906 en 1970 bevat de fles een samenvatting van de huidige restauratie. Ook zijn tekeningen en verhalen van kinderen toegevoegd. Bij de volgende restauratie omstreeks het jaar 2100 komen die weer tevoorschijn. Onder toeziend oog van burgemeester Tigelaar ging predikant ds. Giel Schrans vanochtend vroeg samen met iemand van hoofdaannemer Hulshof in een containerbak, die door een grote kraan naar de torenspits op een hoogte van 40 meter gehesen werd. Hier werd geschiedenis geschreven.