Vlietoever Voorburg-West fleurt op

10 juli – Er zit schot in de nieuwbouw op het voormalige terrein van Hokatex en het stuk grond langs Park Middenburg waar de trotse kwekerij van de gemeente Voorburg gevestigd was naast het witte gebouw van de dienst Openbare Werken. Er is niet veel ruimte in Voorburg West meer over om nog te kunnen bouwen. Bedrijfsterreinen maken plaats voor woningen. De Vlietoever fleurt op. Voor de werf van Pleunis ligt al lange tijd het bouwplan van Suo Marte Projectontwikkeling klaar om uitgevoerd te worden (illustratie). Het wachten is op het groene sein van de gemeente. De hoogste tijd, zou je kunnen zeggen.

En dan het Diaconessenhuis dat verkocht wordt door de Reinier de Graaf groep. ‘Wat hiervoor in de plaats gaat komen is nog een grote vraag’, zegt honorair correspondent Willem Hasekamp. ‘Veel oud-Voorburgers hebben destijds nog geld geschonken om de bouw van dit ziekenhuis te kunnen realiseren. Een Voorburgse van 85 jaar wist mij te vertellen dat de grond destijds geschonken is onder voorwaarde dat er uitsluitend een ziekenhuis op gebouwd mocht worden’. Voorburg-West is inmiddels wel de duurste wijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg geworden met een woningprijs van € 3593,- per vierkante meter (april 2018). Deze prijs nadert al aardig de woningprijs van de Vogelwijk van Den Haag.