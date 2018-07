Koningin opent scouting-route in Voorburg

11 juli – Scoutinggroep Hubertus Brandaan viel gisteren de eer te beurt om als gastvrouw op te treden voor een bijeenkomst van Roverway 2018 dat eens in de drie jaar een evenement organiseert voor 4000 scouts van 16 tot 22 jaar uit Europa. Voorburg is deze keer het vertrekpunt. Koningin Maxima die beschermvrouwe is van Scouting Nederland was dan ook van partij om het startsein te geven voor de ‘Paths’, de route die de scouts eind juli gaan volgen door Nederland. (Foto Ap de Heus.)