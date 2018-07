Erehaag bij afscheid leerlingen basisschool

12 juli – Vaak vervuld van weemoed nemen ook in Voorburg deze week vele honderden leerlingen van groep 8 afscheid van hun geliefde school. Zo ook de jongens en meisjes van basisschool Essesteijn. Na een aantal drukke weken, die bijna geheel in het teken stonden van de eindmusical, werden ze met een afscheidslied uitgezwaaid. De groepen 8 van volgend jaar hielden bogen vast en alle kinderen vormden een erehaag op het schoolplein waar ook vele ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden van de toekomstige brugklassers op af waren gekomen.┬áHet leven als basisschoolleerling zit erop en de kinderen vliegen uit naar de verschillende middelbare scholen in de omgeving.

