Hoger op, met of zonder bouwvak

13 februari – Het is zo druk in de bouwwereld dat de traditionele ‘bouwvak’ er voor veel vakmensen bij zal inschieten. Op een later tijdstip zal dat wel worden gecompenseerd. Dat geldt ook voor het project Mall of the Netherlands dat door problemen met grondwater in de bouwput voor de garage achter ligt op schema. Op andere delen van het bouwwerk speelt dat niet en wordt de planning wel gehaald. Op de foto, met ziekenhuis Antoniushove op de achtergrond, is te zien dat er vanaf de eerste etage hogerop gewerkt wordt, met of zonder bouwvak.