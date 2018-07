Vanuit Voorburg het land in voor zomerkamp

15 juli – Vooraf gegaan door een inspirerende viering in de Sint Martinuskerk – onder leiding van pastoor Wim Bakker – zijn gisteren alle leden van Scouting Sint Maarten Hildegard afgereisd naar vijf verschillende locaties in binnen- en buitenland. Maar eerst natuurlijk nog even de groepsfoto voor de achterblijvers. Nelly Roek is een van de organisatoren van het traditionele zomerkamp. Zij vertelt over de vijf bestemmingen.

‘De Shanti-welpen gaan naar een herberg in Duizel, waar zij helpen het raadsel rond de herberg te ontrafelen. De Mowgli-welpen zijn uitgenodigd door James Bond in Valkenswaard. Zij krijgen een opleiding tot geheim agent. De verkenners en gidsen gaan naar Borkel en Schaft om zich uit te leven in het thema van de Bokkenrijders en het spel Jumanji. De Explorers nemen de fietsen mee om de omgeving van Mook te verkennen waar hen o.m. het spel “de Cowboys versus de Piraten” wacht. De oudste speltak de PiVo’s, vertrekken maandag 23 juli naar Burcher Berg in Duitsland. Zij brengen tijdens het kamp o.a. een bezoek aan Dachau en de stad München’.