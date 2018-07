Gemeente haalt eindelijk bezem door afvalbeleid

Ook de service aan inwoners wordt – met dank aan de VVD – verder verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te beginnen zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

16 juli – Het is de gemeente menens; het moet afgelopen zijn met de ergerlijke vervuiling in publieke ruimten van Leidschendam-Voorburg en het al zo lang durende zwabberende afvalbeleid. Vandaag wordt een veelbelovende ‘reinigingsactie’ aangekondigd. Op korte termijn komt op centrale plekken een mobiel grofvuil station waar burgers terecht kunnen voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Daarmee wordt het verdwijnen van het Avalex-station aan de Nieuwe Havenstraat gedeeltelijk gecompenseerd.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink