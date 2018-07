Klein Plaspoelpolder wijkt voor plan Damcentrum

17 juli – Om zonder beperkingen de bereikbaarheid van het Damcentrum en de totale verkeersafwikkeling daar te kunnen aanpakken stopt het college voorlopig met uitvoering van het plan ‘Klein Plaspoelpolder’. Twee projecten dicht bij elkaar is teveel van het goede voor de gemeente. Prioriteit wordt gegeven aan het Masterplan Damcentrum dat wethouder Juliette Bouw in portefeuille heeft. Zij hoopt in september met een plan van aanpak te komen. Om daar alle ruimte en aandacht voor te kunnen geven heeft het college besloten het ontwerp-bestemmingsplan Klein Plaspoelpolder in te trekken. Dit nu geparkeerde project is in handen van wethouder Astrid van Eekelen.