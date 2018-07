College vraagt ruim 2 miljoen extra voor school

18 juli – Het college vraagt de gemeenteraad een extra krediet van € 1.620.000 voor de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) de Tol, waar basisschool De Wegwijzer en kinderopvang Partou een plek krijgen. Om het IKC te realiseren is meer budget nodig voor stijgende bouwkosten, parkeerplaatsen en maatregelen voor duurzame energie. Naast genoemd krediet is ook € 520.000 nodig voor de kinderopvang, maar dat bedrag komt later terug uit verhuur. Naast IKC de Tol wil de gemeente ook IKC Heeswijk en IKC de Trampoline realiseren.

