Nu ook rotonde als dumpplaats grof vuil

19 juli – Het klakkeloos dumpen van grof vuil langs de kant van de weg is voor de meerderheid een doorn in het oog. Toch zien we in Voorburg dat met dat grofvuil een ware plaag is ontstaan. De gemeente heeft na jaren van tolerantie aangekondigd dat op korte termijn maatregelen te verwachten zijn. Hopelijk duurt dit niet te lang, want we zien dat grofvuil niet meer alleen langs de rijbaan wordt achtergelaten maar nu ook midden op de rotonde aan de Parkweg.