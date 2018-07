Vlietverkeer van motorboot tot trekschuit

23 juli – We blijven even bij de Vliet want op deze historische waterweg vond het jaarlijkse donateursuitje van de stichting ‘Mooi Voorburg’ plaats. De weersomstandigheden konden niet beter. Het uitje was dit jaar gebaseerd op het verleden. Met de salonboot Hadrianus werd een tocht gemaakt van de Voorburgse haven naar restaurant De Knip. Het laatste gedeelte van de tocht, na de sluis in Leidschendam, werd de motor uitgeschakeld en trok een paard het schip voort. Dit zoals in de historie de trekschuit door een paard werd getrokken. ‘Vlietvaart heeft om dit historisch gebeuren in stand te kunnen houden een subsidie ontvangen’, meldt onze correspondent te velde Willem Hasekamp die ook de foto maakte.