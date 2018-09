Hans en Iny Drabbe uit diamant geslepen

10 september – Het dundoek in top, een draaiorgel voor de deur, de loco-burgemeester op bezoek en een flinke reeks familieleden over de vloer. Voor Hans en Iny Drabbe┬ákon het vandaag niet op en terecht. Het echtpaar mag zich met een jubelende status van diamant voorzichtig voegen in de kleine kring van 60 jaar gehuwden. Daar werd natuurlijk op het huisadres aan de Rusthoflaan al lange tijd naar toe geleefd. En toen het eenmaal zover was gingen de remmen los en werd het groot feest met dit bijzondere bruidspaar als absoluut middelpunt. Hans Drabbe is geen onbekende Voorburger als oud-directeur van een groothandel en importeur van machineonderdelen. De wijkvereniging Oud Voorburg kon vele jaren op zijn (bestuurs)diensten rekenen en voor de Martinuskerk was hij net zo lange tijd vrijwilliger die met anderen de zorg voor o.a. de begraafplaats naast de kerk voor zijn rekening nam. En zijn echtgenote Iny bewaakte het thuisfront, hield de wind eronder en droeg als mater familias de beste zorg voor het gezin. Een mooi stel uit diamant geslepen.