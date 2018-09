‘De Nieuwe Blauwe Tram’ weer over de Parkweg?

11 september – Aan het enthousiasme van de liefhebbers ligt het niet, de kneep zit hem in het binnenhalen van gelden voor de bouw van ‘De Nieuwe Blauwe Tram’, zoals ook de stichting heet. ‘Ons doel is die laatste Blauwe Tram – die ook over de Parkweg reed – de Tweelingtram type A619/620 om precies te zijn, weer te doen herleven’, zegt het bestuur die Voorburgers oproept het project te steunen door donateur te worden. ‘Van deze rijtuigen zijn nog veel onderdelen bewaard gebleven, die in 1961 gered werden uit de handen van de slopers. Het moet een rijdend monument worden die we dan weer op het tramspoor kunnen zien rijden’. Belangstelling? Kijk op de website www.denieuweblauwetram.nl.