Gemeente pakt buurterreur en treiteren aan

12 september – Met de invoering van de ‘ASO-wet’ in onze gemeente kan de burgemeester optreden als er herhaaldelijk sprake is van ernstige overlast. Voorheen kon hij alleen een waarschuwing geven, of mensen uit huis zetten. Dat eerste is een veel te lichte maatregel, dat tweede vaak veel te zwaar. Nu kan hij ook een gedragsaanwijzing geven met een boete als stok achter de deur. Daarbij kan gedacht worden aan het stoppen met constant draaien van harde muziek of het aanlijnen van een agressieve hond. Ook overlast gevende vakantieverhuur of verloedering kunnen worden aangepakt.

VVD Raadslid Ole Heil: ‘Het is heerlijk wonen in Leidschendam-Voorburg. Dat mag niet verpest worden door asocialen. Het is goed dat het nieuwe college doorpakt op dit onderwerp. De burgemeester krijgt eindelijk een instrument in handen om treiteraars en buurterreur aan te pakken. Daders kunnen veel eerder en effectiever worden aangepakt. De gemeente kan nu echt opkomen voor de slachtoffers.’

De Wet aanpak woonoverlast, zoals de wet officieel heet, is een initiatief van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. De wet is vorig jaar landelijk ingegaan en biedt burgemeesters de mogelijkheid meer middelen in te zetten om woonoverlast aan te pakken. Om de bevoegdheden ook daadwerkelijk in onze gemeente te mogen gebruiken moest de gemeenteraad hiermee wel instemmen. Dat is gisteravond gebeurd.