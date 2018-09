13 september – Een van de bekendste horecabedrijven met terras centraal in de Herenstraat sluit met ingang van komende week de deuren. Aangenaam is de naam, voorheen bekend als Jules. Er heeft zich een nieuwe ondernemer aangediend die daar – na een grondige verbouwing – een grand cafe begint. Daarbij wordt ook het ernaast liggende pand betrokken. Na de Vlietdagen gaat Aangenaam het geschiedenisboek in.

