Veel te zien en te varen tijdens Vlietdagen

15/16 september – De Vlietdagen kunnen niet meer stuk. Zowel in Voorburg als Leidschendam, van Herenstraat tot Damlaan en omgeving, brengt het jaarlijkse evenement duizenden mensen op de been. Langs de Vliet ligt een reeks bijzondere vaartuigen klaar om bekeken te worden. Zoals de uit 1923 stammende bakdekkruiser van Petra en Simon Groot die hun trotse bezit op originele wijze ‘parkeerden’ in de passantenhaven bij de Kerkbrug. Niet langszij maar met de achtersteven tegen de kade. Het kruisertje (onder) maakt onderdeel uit van het schippersgenootschap Oude Glorie, een gezelschap van eigenaren met schepen van voor 1940. Ook zondag is er met Vlietdagen nog genoeg te doen en te zien in de diverse centra van de twee Vlietsteden, zeker met dit heerlijke najaarsweer. Een rondje varen in een open schuit behoort ook tot de mogelijkheden.