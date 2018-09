Een zonnig weekeinde vol plichten en vermaak

17 september – Er gebeurde weer van alles tijdens de Vlietdagen, zowel langs als in het water als in en rond het Oude Centrum. Zo liep het gisteren o.a. storm in de Herenstraat waar een reeks van kleurrijke old timers uitgestald stond met alle aandacht van dien. Er werd veel bezoek geturfd uit de Haagse wijk Leidsenveen, maar dat ter zijde. Om te beginnen verdient bloemist Aad de Leeuw een dikke pluim voor de organisatie. Samen met zijn zoon registreerde hij de eigenaren van de auto’s om hun ook een stemnummer uit te reiken. Maar ook voor de wethouders Astrid van Eekelen (VVD) en Nadine Stemerdink (PvdA) werd het de afgelopen dagen een kleine marathon aan acties en optredens. Voor een keertje kan het geen kwaad om dit collegiale duo ook samen enige aandacht ten deel te laten vallen. Laat het de dames vooral aanmoedigen om er binnen het nieuwe college van B&W alles uit te halen om het welbevinden van (Voor)burgers in deze gemeente te versterken.

Na hun aanwezigheid tijdens het jaarlijkse stadsontbijt sloten zij zich aan bij de grote groep van belangstellenden voor de fraaie automodellen van weleer. Er moest immers ook gejureerd worden en prijzen worden uitgereikt. Beiden stonden na het stadsontbijt al stil bij een prachtig exemplaar van een Renault 4 uit 1955. ’s Middags bleek deze old timer van Henk de Vlieger terecht goed voor een eerste prijs. Van Eekelen raakte ook nog uitbundig in gesprek met een Franse Gendarme die was ingehuurd om als een geoefend acteur en tot vermaak van velen, de boel in de gaten hield. Die twee leken elkaar wel te verstaan.

Zaterdag onthulde Stemerdink een Regenboog-picknicktafel voor meer acceptatie seksuele diversiteit. De tafel is blijvend te zien in de Van Schagenstraat bij Coffeeworks. Zij deed dat samen met Karin Blankenstein van de gelijknamige foundation. In dat kader gaven drie oppositiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks in fotoatelier BW5 van de voormalige wethouder en GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg een ‘rose borrel’ tijdens de opening van een foto-expositie. De partijen zijn ‘erg benieuwd hoe het college dit najaar met een actieplan gaat komen om in 2019 activiteiten te ontwikkelen’. Rozenberg legt zich meer en meer toe op fotografie. Zijn expositie luistert naar de naam Ragazzi, Italiaans voor Jongens.

Beide wethouders trokken ook nog de stoute schoenen aan (het waren hoge hakken) om onaangekondigd een half uurtje mee te doen aan de zwerfvuil-actie in Voorburg-Noord. Gewapend met prikkers en een afvalzak droegen zij op hun manier een steentje bij aan de actie. Zwerfvuil opruimen met hoge hakken en jurkjes? Natuurlijk kan dat, temeer daar beiden die dag nog allerlei officiële verplichtingen hadden die nu eenmaal om gepaste kledingvoorschriften vragen.

En dan willen bij deze aflevering vooral niet de sluiting van brasserie Aangenaam over het hoofd zien. Alle gewaardeerde medewerkers van dit horecabedrijf werden temidden van vaste bezoekers opgetrommeld voor een afscheidsfoto die ook door Ap de Heus (rechts nog net in beeld) gemaakt werd. De nieuwe exploitant van deze centraal gelegen horeca-onderneming is Leo Vermeulen uit Leidschendam die daar – hoewel van huis uit geen horeca-ondernemer – van twee parterres een grand café wil maken. Na een verbouwing wordt de opening begin volgend jaar verwacht.