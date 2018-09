Jubileumboek over historie de Vliet

18 september – De Historische Vereniging Voorburg (HVV) is een boek rijker, een jubileumboek nog wel. Daarmee wordt ook de geschiedschrijving over onze gemeente verder gebundeld. Afgelopen weekeinde kreeg de burgemeester het eerste exemplaar aangeboden in aanwezigheid van de schrijvers (op de foto van Roland Meekel v.l.n.r.) Constance L.H. Scholten, Kees van der Leer, Hans van Rossum, Wiard Beek en Idsard Bosman. Het rijkelijk geïllustreerde boek verhaalt niet alleen uitvoerig over de Vliet in Voorburg en Leidschendam maar ook als waterverbinding langs Rijswijk. Alles tussen de Vlietlanden en de Hoornbrug. De uitgave telt 352 pagina’s en is voorzien van een uitklapper met de oude kaart van Oelensz zoals deze ook in de tentoonstelling over de Vliet in Museum Swaensteyn wordt getoond. Het boek kost € 29,50 kosten en is verkrijgbaar bij Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck. Leden krijgen een exemplaar thuis bezorgd.