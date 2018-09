Wim Quaak mist eeuwfeest in Oud Beijerland

20 september – Hoeveel voormalige inwoners van Oud Beijerland in Voorburg terecht zijn gekomen weten we niet precies, maar vijf in elk geval wel. Dat zijn burgemeester Klaas Tigelaar met zijn gezin en Ir. Wim Quaak (bijna 92!) uit het Noteboompark. Op zich misschien niet heel bijzonder maar wel als je als Voorburger daar de Rijks HBS volgde, een school die nu het Hoeksch Lyceum heet en dezer dagen het 100 jarige bestaan viert. Quaak kreeg daar zijn diploma in 1945. Jammer genoeg kan hij als vermoedelijk ‘laatste der Mohikanen’ het eeuwfeest niet bijwonen. Hij studeerde in Delft en vertrok lange tijd naar o.a. Abu Dhabi waar hij een watersysteem ontwierp. Zijn twee dochters zijn in Jeddah geboren.

Quaak is inmiddels onvolprezen nestor van de Haagse Sociëteit De Vereeniging (anno 1851) waar hij wekelijks te vinden is met andere Voorburg-getrouwen zoals Cees Buskens, Hans Lamb, Lex van Hulst en Peter Robijns. Gaat Wim Quaak naar het grote feest in Oud Beijerland? ‘Ik heb feestcomité geschreven dat ik niet kom’, zegt hij. ‘Dat vonden ze wel heel jammer, maar hadden er begrip voor dat ik niet meer zo beweeglijk ben en trouwens ook niemand meer ken’. De reünie in Oud Beijerland heeft als onderdeel een nadere kennismaking met de TV-presentator Jort Kelder die daar ook op school heeft gezeten. Quaak drinkt er thuis een borreltje op. Misschien komt het in Voorburg nog wel tot het ophalen van herinneringen met de burgemeester als twee Oud Beijerlanders onder elkaar.