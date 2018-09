IJdele hoop bij gemeente over weesfiets

21 september – Aan de Voorburgse kant van station Mariahoeve is een serie omgewaaide weesfietsen geoormerkt. Het zijn achtergelaten rijwielen waarvan de eigenaar onbekend is. ┬áDe gemeente plakt er een geel kaartje in de hoop dat de fiets binnen een paar dagen weer wordt opgehaald op straffe van een boete. Het is ijdele hoop. De boete is vermoedelijk hoger dan de waarde van wat er van de tweewieler over is. Niemand die zich meldt. Boete oninbaar.