Herfst als dag en nacht even lang zijn

23 september – Op ons noordelijk halfrond begint vandaag de herfst en die eindigt op 21 december. Drie maanden van wispelturigheid in het weer. Het begin van de herfst (22 of 23 september) is bepaald op basis van een afspraak. Astronomisch gezien begint de herfst als de dag en de nacht even lang zijn en dat is nu het geval. Zorgvuldig gehakte houtblokken komen weer tevoorschijn om het binnen wat warmer en gezelliger te maken. Lopen we te vroeg van stapel en slaat alsnog een hete nazomer toe? Deze lezer van Voorburg Insite wil daar niet op wachten en trekt zijn eigen plan ook al ligt de herfst nog maar net in de wieg.