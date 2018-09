Kale boel zonder terras ‘Aangenaam’

24 september – Een opvallend vreemd gezicht de Herenstraat zonder groot terras bij de Oude Kerk nu brasserie Aangenaam de deuren heeft gesloten. Een kale boel waar voorbijgangers het over hebben. Zeker ook de stamgasten die hier dagelijks hun plekje missen. Circa 30 jaar geleden werd het terras geopend als deel van het horecabedrijf Jules. Zoals eerder op deze site stond komt op deze locatie een grand cafĂ© met een Leidschendamse ondernemer aan het roer. Hij gaat ‘Aangenaam’ verbouwen en trekt het ernaast gelegen pand erbij. Tot het zover is moeten we het hier doen met een lege hoofdstraat in het Oude Centrum.