Oppositie roert zich met ingelast debat

25 september – De fracties van GroenLinks en D66 zeggen het College van B&W ‘flink aan de tand te willen gaan voelen om te voorkomen dat dit geen verloren najaar wordt’.¬†De partijen hebben daartoe voor vanavond een interpellatiedebat aangevraagd, iets dat niet vaak voorkomt. Het is een ingelast debat waarin raadsleden het College inlichtingen vragen over het gevoerde beleid. ‘De coalitiepartijen dralen al een half jaar en weten nog steeds niet open hoe ze hun plannen financieren’, zegt fractievoorzitter Jacco van Maldegem (D66) die concludeert dat alles vooruit geschoven wordt en bestaande plannen worden bevroren.

Zijn collega Jeroen van Rossum¬†haakt o.a. in op thema’s tijdens de verkiezingen. ‘Campagnetaal’, vindt hij het en noemt o.a. de afvalproblematiek die ‘wel even opgeknapt’ zou worden. ‘Verder dan futloze lapmiddelen is het College nog niet gekomen’. Ook hekelen deze oppositiepartijen de voortgang met onderwerpen als de extra brug over de Vliet, sociale woningbouw en verkeersmaatregelen in het Damcentrum. Het debat begint om 20.00 uur.