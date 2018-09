Museumnacht in sprookjessfeer

28 september – ‘In vuur en vlam’ is het thema van de Museumnacht 2018 in Voorburg en Den Haag. Op zaterdag 6 oktober tussen 20.00-01.00 openen musea en andere culturele instellingen hun deuren. Tussen de locaties rijden gratis pendelbussen. Ook Huygens’ Hofwijck, Museum Swaensteyn en Molen De Vlieger in Voorburg doen mee met muziek, workshops, rondleidingen en lezingen. De tuin van Huygens’ Hofwijck wordt sprookjesachtig verlicht met haardvuren en fakkels. Tijdens een rondleiding loop je met historische figuren door de donkerste plekjes van de tuin en word je bij het huis ontvangen door Constantijn Huygens. Deze foto is het werk van Charles Groeneveld. In Museum Swaensteyn, gaat de klok terug naar The Roaring Twenties. Bij Molen de Vlieger vindt een miniconcert plaats in een unieke omgeving. Luister o.a. naar ‘the Windmills of your mind’. Kaarten voor de Museumnacht kosten €16,50. Zie voor alle informatie de sites www.museumnachtdenhaag.nl www.hofwijck.nl en www.swaensteyn.nl.